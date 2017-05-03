Статья опубликована в № 4314 от 03.05.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Не для «Роснефтегаза»

Холдинг «Роснефтегаз» попросил не включать его в список госкомпаний, обязанных публиковать консолидированную финансовую отчетность. Все компании, акциями которых владеет «Роснефтегаз», уже раскрывают отчетность по МСФО, обращает внимание холдинг. Минэкономразвития с доводами «Роснефтегаза» согласилось, Минфин против. Интерфакс