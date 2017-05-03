Статья опубликована в № 4314 от 03.05.2017 под заголовком: Неуправляемое личное банкротство

Неуправляемое личное банкротство

Чтобы сократить расходы бедных людей на банкротство, чиновники предлагают исключить из процедуры арбитражных управляющих. Против этого выступил Минюст
Минэкономразвития предложило упростить процедуру банкротства для людей
Минэкономразвития предложило упростить процедуру банкротства для людей
Андрей Гордеев / Ведомости

Минэкономразвития предложило упростить процедуру банкротства для людей – избавить их от необходимости обращаться к арбитражным управляющим, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника. Против – Минюст, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на отзыв министерства и подтвердил «Ведомостям» представитель Минюста. Интересы должников окажутся под угрозой, а если у человека нет денег на управляющего, то эти расходы может взять на себя государство, считает Минюст. Предложения только поступили и будут рассмотрены, говорит представитель Минэкономразвития.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото