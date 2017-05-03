Статья опубликована в № 4314 от 03.05.2017 под заголовком: Мессенджеры безвременно заблокированы

Мессенджеры безвременно заблокированы

Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджера. Он обещает ограничить в России доступ к сайтам и мобильным приложениям BBM, LINE, Imo.im и Vchat
Закон обязывает организаторов распространения информации (в том числе мессенджеры) предоставлять по требованию Роскомнадзора свои контактные данные
Закон обязывает организаторов распространения информации (в том числе мессенджеры) предоставлять по требованию Роскомнадзора свои контактные данные
Евгений Разумный / Ведомости

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов мессенджеры BlackBerry Messenger (BBM), LINE, Imo.im и аудиовизуальный чат Vchat, сообщила «Роскомсвобода». В реестр вошли порталы этих мессенджеров и ряд их IP-адресов.

В России будет ограничен доступ не только к сайтам этих мессенджеров, но и к их приложениям – они будут удалены из магазинов приложений либо заблокированы операторами связи, уточнил представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Блокировка мобильного приложения вкупе с сайтом ресурса – несложная задача, говорит человек, близкий к одному из операторов, как правило, современные приложения обращаются к конкретным ресурсам, блокировка которых дает блокировку и приложений тоже. У регулятора есть опыт исключения заблокированного ресурса из магазинов Google и Apple. В январе AppStore и Google Play удалили из своих российских магазинов приложение заблокированного LinkedIn.

Закон обязывает организаторов распространения информации (в том числе мессенджеры) предоставлять по требованию Роскомнадзора свои контактные данные, необходимые для внесения в соответствующий реестр, объясняет Ампелонский: «Те, кто не реагирует, оказываются под блокировкой – в полном соответствии с законом». Для внесения в список организаторов информации регулятор просит компанию предоставить данные о себе (не о пользователях), говорит Ампелонский, но что это за данные, не раскрывает.

У компании с момента поступления запроса есть пять дней, чтобы отреагировать, продолжает он, если ответа не поступает, ведомство направляет уведомление о неисполнении обязанностей организатора распространения информации, компании дается 15 дней на исправление. Далее наступает блокировка. В какие еще мессенджеры обращался Роскомнадзор, Ампелонский не сказал.

Поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» с 1 января 2017 г. обязывают организаторов распространения информации в интернете хранить на территории РФ информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео или иных электронных сообщений пользователей и информацию об этих пользователях в течение года, а сам контент – до шести месяцев. Сервисы обязаны также предоставлять этот контент по требованию федеральных органов исполнительной власти и предоставлять им возможность декодирования информации.

Первым в апреле Роскомнадзор заблокировал приложение для обмена короткими голосовыми сообщениями Zello. Компания тоже не предоставила в срок сведения для включения в реестр.

Заблокированные мессенджеры не входят в число популярных в России (см. график). Не исключено, что это показательное внесение в реестр не самых популярных в России, но известных в мире мессенджеров нужно для того, чтобы принудить к сотрудничеству более популярные у российской аудитории и несговорчивые, в первую очередь Telegram, считает руководитель «Роскомсвободы» Артем Козлюк. Владелец Telegram Павел Дуров не раз заявлял, что не сотрудничал и не собирается сотрудничать со спецслужбами ни России, ни других стран. «Но об этом мы узнаем только по факту внесения данного мессенджера в один из двух реестров: организаторов распространения информации со всеми вытекающими обязанностями по сбору данных пользователей и предоставлению их компетентным органам либо в реестр запрещенных сайтов – под блокировку. Пока, видно, регуляторы решают, как надавить на Павла», – рассуждает Козлюк.

Представители заблокированных мессенджеров не ответили на запросы. Так же поступили представители Viber, Facebook (владеет WhatsApp), Apple и Дуров.

Представители Google, МТС, «Вымпелкома» и Tele2 отказались комментировать возможность блокировки приложений их средствами. «Мегафон» будет действовать в соответствии с законодательством, обещает его представитель.

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