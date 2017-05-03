Прибыль BP от участия в «Роснефти» увеличилась

Прибыль BP от участия в «Роснефти» в I квартале 2017 г. увеличилась на 18% год к году – до $73 млн, говорится в отчете BP. На долю ВР в отчетном периоде пришлось 912 000 барр. нефти в сутки из добычи «Роснефти», что на 13% выше показателя I квартала 2016 г. Доля в добыче газа при этом возросла на 4% и достигла 1,334 млн куб. футов в сутки, в общей добыче углеводородов – до 1,142 млн барр. нефтяного эквивалента (н. э.) в сутки против 1,029 млн барр. годом ранее. «Роснефть» обеспечила почти треть производства углеводородов BP. ТАСС

«Газпром» передал «Газпром нефти» два месторождения

«Газпром» передал «Газпром нефти» две добывающие лицензии на Тазовское (извлекаемые запасы – 72 млн т) и Северо-Самбургское месторождения (90,5 млн т) в Ямало-Ненецком автономном округе, говорится в сообщении компании. Лицензия на право пользования недрами Тазовского участка действует до 2025 г., Северо-Самбургского – до 2027 г. Интерфакс

Фонд из семейства American Funds купил акции

«Аэрофлота» Владельцем чуть более 1,3% уставного капитала «Аэрофлота» в I квартале 2017 г. стал американский Smallcap World Fund, следует из отчета инвестфонда (входит в семейство American Funds под управлением Capital Group). Рыночная стоимость пакета на 31 марта составляла $43,5 млн. Это крупный по меркам портфельных инвесторов пакет. На февраль самыми большими долями среди институциональных инвесторов «Аэрофлота» владели Pictet и East Capital (около 1,4% каждый). Пакеты, исчисляемые десятыми долями процента, принадлежат фондам Ashmore, BlackRock, Parametric, Wells Fargo и индексному Vanguard Total International Stock Index Fund. Интерфакс

Иракская SOMO и трейдер «Лукойла» создали совместное предприятие

Иракская государственная нефтекомпания SOMO и трейдер «Лукойла» Litasco создали совместное предприятие LIMA Energy, которое будет заниматься реализацией иракской и российской нефти, а также сырья из других регионов, сообщили источники. Штаб-квартира LIMA Energy будет в Дубае. «Первую партию иракской нефти LIMA отгрузит в мае», – сказал один из источников. Сейчас компания набирает персонал. По словам другого источника, SOMO может перевести в LIMA до 10 служащих, включая главу отдела по поставкам нефти. Reuters