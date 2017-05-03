Статья опубликована в № 4314 от 03.05.2017 под заголовком: Alitalia на грани банкротства

Alitalia на грани банкротства

Итальянский перевозчик Alitalia снова в предбанкротном состоянии: он не выдержал конкуренции с лоукостерами, а сотрудники не поддержали план сокращения издержек
Впервые о банкротстве Alitalia объявила еще в 2008 г.
Впервые о банкротстве Alitalia объявила еще в 2008 г.
Alitalia

Национальный итальянский перевозчик Alitalia во вторник, 2 мая, подал заявление о несостоятельности, за это ранее в тот же день единогласно проголосовали акционеры авиакомпании, говорится в заявлении авиакомпании. Согласно итальянским законам правительство страны назначит управляющих, которые определят дальнейшую судьбу авиакомпании: реструктуризация бизнеса с возможной продажей части активов и сокращением сотрудников, продажа всей авиакомпании или ее ликвидация.

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