«Жуковский» принял первый рейс из Турции

Во вторник, 2 мая, аэропорт «Жуковский» принял первый рейс турецкой Onur Air из Стамбула. Летать из «Жуковского» в Стамбул Onur Air будет трижды в неделю. «Это для нас регулярное направление, выполнять его будем круглый год, наша цель – сделать его ежедневным», – сказал гендиректор Onur Air Теоман Тосун. Авиакомпания планирует открыть чартерные рейсы «Жуковский» – Анталья. Ведомости

Совет директоров

«Сибура» обновился Акционеры «Сибур холдинга» на годовом собрании 27 апреля избрали новый состав совета директоров компании, в который вошел представитель нового акционера группы – Фонда Шелкового пути – исполнительный вице-президент фонда Ван Дань. Акционеры решили распределить чистую прибыль (75,985 млрд руб. за 2016 г.). На выплату дивидендов будет направлено 16,622 млрд руб., оставшаяся прибыль будет оставлена в распоряжении компании. Интерфакс

«Аэрофлот» сократил убыток

«Аэрофлот» в январе – марте 2017 г. сократил чистый убыток по РСБУ на 24% до 2,3 млрд руб. по сравнению с тем же периодом 2016 г., следует из его отчета. Выручка увеличилась на 0,7% до 87,78 млрд руб. ТАСС