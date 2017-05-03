Для Ларисы Маркус просят 10 лет

Экс-президента Внешпромбанка Ларису Маркус, обвиняемую в хищении 114 млрд руб., могут приговорить к 10 годам колонии общего режима. По версии следствия, Маркус совместно с руководителем банка Георгием Беджамовым создала организованную преступную группу. С мая 2009 г. по декабрь 2015 г. они оформляли документы на заведомо невозвратные кредиты и списывали средства со счетов вкладчиков без их ведома, а также выдали кредиты 286 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц. Беджамов скрылся и был объявлен в международный розыск. Маркус признала себя виновной, суд огласит приговор 10 мая. ТАСС

РНПК получила рейтинг

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило первый «страховой» рейтинг. Российской национальной перестраховочной компании (РНПК, 100%-ная «дочка» ЦБ) присвоен наивысший рейтинг – ААА (RU) со стабильным прогнозом. Сейчас агентство работает над присвоением рейтингов еще нескольким страховщикам, сказал руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. ТАСС

РЕСО сократила прибыль

Чистая прибыль «РЕСО-гарантии» по МСФО снизилась: в 2016 г. страховщик заработал 9,8 млрд руб. против 10,9 млрд руб. годом ранее. Компания собрала 98 млрд руб. премий (+19%), выплатила 44 млрд (+5%). Она заработала на автостраховании 16 млрд руб. (на 57% больше, чем годом ранее), на медицинском страховании – 774 млн руб. (на треть больше), на страховании имущества – 1,2 млрд руб. (снижение на 21%), еще 1,5 млрд руб. – на прочих видах страхования (+3%). Прибыль от инвестиций компании сократилась почти в пять раз до 1,7 млрд руб. В 2016 г. «РЕСО-гарантия» приобрела две компании: Липецкое страховое общество «Шанс» (сейчас «РЕСО-шанс» – 183 млн руб.), а также «СПК Юнити ре» (на 1,6 млрд руб.). ТАСС