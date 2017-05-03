Microsoft представила обновленную версию Windows 10 и новый ноутбук

Microsoft представила новую версию операционной системы (ОС) Windows 10S, сообщает The Verge. Новая ОС будет обладать ограниченным функционалом, но повышенной скоростью работы и защитой. Она предназначена для использования в учебных целях и будет доступна летом 2017 г. Компьютеры от партнеров Microsoft, в числе которых Asus, Dell и HP, с предустановленной Windows 10S поступят в продажу этим летом. Кроме того, Microsoft презентовала новый ноутбук Microsoft Surface Laptop стоимостью от $999. Интерфакс

Продажи полупроводников в мире в I квартале выросли на 18,1%

Мировые продажи полупроводников в I квартале 2017 г. увеличились на 18,1% относительно аналогичного периода прошлого года – до $92,6 млрд, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association). Между тем по сравнению с IV кварталом 2016 г. они сократились на 0,4%. Интерфакс

«Евросеть» третий год подряд снизила долю в подключениях «Мегафона»

Ритейлер «Евросеть» в 2016 г. обеспечил 11%-ную долю в валовых подключениях абонентов «Мегафона», говорится в годовом отчете оператора. «Мегафон» стал акционером ритейлера в конце 2012 г. и с тех пор учитывает подключения через эту сеть как контролируемый розничный канал (оператору принадлежит 50% «Евросети»). В 2015 г. доля «Евросети» в валовых подключениях ритейлера составляла 15%, в 2014 г. – 16%, в 2013 г. – 18%. Интерфакс