Три года мобильной свободы

За три года существования услуги переноса номера со своим номером перейти к другому оператору захотело более 2% российских абонентов. Количество заявок продолжает расти

На 1 мая операторы перенесли с одной сети на другую уже 5,596 млн мобильных номеров по услуге MNP (mobile number portability – смена оператора без замены номера), следует из данных Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС), оператора базы данных перенесенных номеров. Таким образом, перенесенные номера уже составляют более 2% от всех активных sim-карт в России, которых, по данным AC&M Consulting, на конец 2016 г. в стране было 255,59 млн.