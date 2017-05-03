Статья опубликована в № 4314 от 03.05.2017 под заголовком: Три года мобильной свободы

Три года мобильной свободы

За три года существования услуги переноса номера со своим номером перейти к другому оператору захотело более 2% российских абонентов. Количество заявок продолжает расти
Темпы подачи заявок на перенос номеров по MNP остаются значительными, несмотря на эффект высокой базы
Темпы подачи заявок на перенос номеров по MNP остаются значительными, несмотря на эффект высокой базы
Максим Стулов / Ведомости

На 1 мая операторы перенесли с одной сети на другую уже 5,596 млн мобильных номеров по услуге MNP (mobile number portability – смена оператора без замены номера), следует из данных Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС), оператора базы данных перенесенных номеров. Таким образом, перенесенные номера уже составляют более 2% от всех активных sim-карт в России, которых, по данным AC&M Consulting, на конец 2016 г. в стране было 255,59 млн.

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