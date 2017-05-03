Компания сосредоточена на создании систем и компонентов, которые лежат в основе беспилотных автомобилей

Samsung получил разрешение на тестирование самоуправляемых автомобилей на дорогах Южной Кореи. Это позволит компании конкурировать с Uber, Alphabet и Apple

Статья опубликована в № 4314 от 03.05.2017 под заголовком: Samsung сядет за руль

Получение разрешения от властей Южной Кореи на тестирование беспилотных автомобилей на национальных автодорогах стало для Samsung новой вехой на пути освоения им автомобильных технологий, пишет Financial Times (FT). Решение властей позволит корейской корпорации конкурировать с такими компаниями, как Uber, Alphabet и Apple, которые уже тестируют машины без водителя, замечает газета.