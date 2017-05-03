Статья опубликована в № 4314 от 03.05.2017 под заголовком: Samsung сядет за руль

Samsung сядет за руль

Samsung получил разрешение на тестирование самоуправляемых автомобилей на дорогах Южной Кореи. Это позволит компании конкурировать с Uber, Alphabet и Apple
Компания сосредоточена на создании систем и компонентов, которые лежат в основе беспилотных автомобилей
Компания сосредоточена на создании систем и компонентов, которые лежат в основе беспилотных автомобилей
Ahn Young-joon / AP

Получение разрешения от властей Южной Кореи на тестирование беспилотных автомобилей на национальных автодорогах стало для Samsung новой вехой на пути освоения им автомобильных технологий, пишет Financial Times (FT). Решение властей позволит корейской корпорации конкурировать с такими компаниями, как Uber, Alphabet и Apple, которые уже тестируют машины без водителя, замечает газета.

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