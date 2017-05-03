Samsung сядет за руль

Компания сосредоточена на создании систем и компонентов, которые лежат в основе беспилотных автомобилей
Ahn Young-joon / AP
Получение разрешения от властей Южной Кореи на тестирование беспилотных автомобилей на национальных автодорогах стало для Samsung новой вехой на пути освоения им автомобильных технологий, пишет Financial Times (FT). Решение властей позволит корейской корпорации конкурировать с такими компаниями, как Uber, Alphabet и Apple, которые уже тестируют машины без водителя, замечает газета.