Новые цены на зерно

Минсельхоз России утвердил предельный уровень минимальных закупочных цен для интервенций на рынке зерна урожая 2017 г., следует из приказа ведомства. Так, по всем субъектам России цены закупки на пшеницу 3-го класса составят 10 300 руб. за 1 т, пшеницу 4-го класса – 9000 руб. Сейчас предельный уровень минимальных цен на пшеницу 3-го класса в рамках интервенций составляет 10 900 руб. за 1 т, на пшеницу 4-го класса – 10 400 руб. Ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев говорил, что зерновые интервенции в 2017 г. начнутся в августе. ТАСС

«Нацимбио» ушла

в убыток Выручка Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио») в 2016 г. выросла на 79,4% до 12,8 млрд руб., сообщила пресс-служба ГК «Ростех» со ссылкой на годовой отчет. Чистый убыток «Нацимбио» составил 1 млрд руб. против прибыли в 648,5 млн руб. в 2015 г. Убыток связан с незапланированным выбытием непрофильных активов из «Нацимбио», объясняет гендиректор компании Марьям Хубиева. В 2016 г. из-под управления вышли НПО «Металлист» (производит протезно-ортопедические изделия) и АО «Научно-исследовательский институт резиновых и полимерных изделий». Vademecum

НКХП сократил выручку

ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» в 2016 г. снизило выручку на 28,6% до 4,7 млрд руб., сказано в его отчете по МСФО. Больше всего – почти вдвое – до 1,4 млрд руб. сократилась выручка от перепродажи зерна. Причина – снижение мировых цен и волатильность рубля. Чистая прибыль сократилась на 17,6% до 1,4 млрд руб. Ведомости

Российский мед насторожил Китай

Главное государственное управление КНР по контролю качества, инспекции и карантину выявило несоответствия российского меда санитарным требованиям Китая, говорится в сообщении Россельхознадзора. В случае выявления повторных нарушений может быть введен полный запрет на экспорт продукции из России. Согласно AQSIQ, низкокачественный мед экспортирован из Алтайского края: при проведении лабораторных тестов выявлены остатки веществ, запрещенных в Китае. Интерфакс