Заставить учиться

Несколько лет назад бизнес-тренера Галину Сартан пригласили в крупную страховую компанию создать региональную систему обучения страховых агентов. Под ее руководством были созданы учебные центры в 48 филиалах компании. Если в компании менялись цели и задачи региональных продаж, тут же менялись и программы обучения. Вознаграждение тренеров было привязано к показателям продаж розничных подразделений, и тренеры были напрямую заинтересованы в успешной работе филиала.

Но в 2001 г. компанию купил другой крупный страховщик, рассказывает Сартан. Бюджет на обучение сократили, учебные центры в филиалах расформировали, а Сартан новое руководство предложило создать корпоративный университет. Сартан разработала стратегию развития университета с регулярной подготовкой топ-менеджмента и созданием факультета по страховому делу в одном из ведущих вузов. Но руководство выбрало более дешевый вариант – вести тренинги своими силами. «Я вела по 4–5 тренингов в неделю», – говорит Сартан. Вскоре она ушла из компании и стала развивать собственную консалтинговую компанию Katarsis Business Group. Корпоративный университет ее бывший работодатель в результате закрыл. По словам Сартан, ошибка работодателей заключается в том, что они не воспринимают тренеров как партнеров по бизнесу, поэтому корпоративное обучение часто организуется по остаточному принципу.

В январе – феврале 2017 г. специалисты проекта «Академия» компании HeadHunter провели исследование, чтобы выяснить, с какими трудностями сталкиваются работодатели в обучении сотрудников. Авторы опросили 100 менеджеров по подбору и обучению персонала, а также руководителей компаний. 37% опрошенных работают в компаниях со штатом до 100 человек, 23% – со штатом более 1000 человек, остальные – в компаниях с численностью от 100 до 1000 человек. Больше половины опрошенных (67%) ответили утвердительно на вопрос, существует ли в их компании система обучения сотрудников, – это на 7 п. п. меньше, чем годом ранее. Каждый пятый представитель компании (21%) признался, что такой системы в его компании нет, но ее хотят создать. Еще 8% респондентов заявили, что системы обучения в их организациях нет и создавать ее не планируют (год назад таких компаний было 3%).