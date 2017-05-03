Цифры. Тенденции. События

79% россиян

Продолжили бы трудиться, даже если бы у них была возможность вести безбедную жизнь, ничем не занимаясь, в том числе 60% остались бы на прежнем месте, 19% – сменили работодателя, показал опрос 1200 человек, проведенный ВЦИОМом в конце марта. Только 19% россиян уволились бы, чтобы больше никогда не работать. О том, что им не нравится их работа, сказали 12% работающих респондентов. Главной причиной для недовольства является низкая зарплата: на это указали 39% тех респондентов, кого работа не устраивает. Еще 12% недовольны начальством, коллективом, 10% – тяжелым трудом, трудом, вредящим здоровью. При этом 61% россиян уверены, что, если они станут работать больше или лучше, это не приведет к желаемому росту заработной платы. Интерфакс