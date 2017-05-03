ФАС нашла нарушения в конкурсах на ремонт дорог

ФАС России выявила нарушения на аукционах по ремонту дорог в Петербурге общей стоимостью 3 млрд руб., которые проведены СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Заказчик ограничил количество участников, неправомерно установив дополнительные требования к участникам и избыточные требования к заявкам, сообщает пресс-служба ведомства. ФАС выдала дирекции предписание не учитывать незаконные требования при рассмотрении заявок. Предписания ФАС России не требуют объявления повторных аукционов на указанные закупки, сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры, добавив, что дирекция рассматривает вопрос об обжаловании решений и предписаний ФАС. Итоги аукционов были подведены 27 апреля, контракты на ремонт дорог получили ООО «Строительная компания «Орион плюс», ЗАО «АБЗ-Дорстрой» и АО «ВАД». Ведомости

Проезд без транспондера подорожал

ООО «Магистраль Северной столицы» (МСС, оператор платной трассы «Западный скоростной диаметр» (ЗСД) с 15 мая 2017 г. увеличивает до 100 руб. тариф на пунктах взимания платы на Богатырском проспекте для водителей легковых автомобилей, оплачивающих проезд наличными или банковской картой, сообщает пресс-служба МСС. В МСС называют эту меру необходимой для улучшения транспортной ситуации на наиболее востребованной развязке ЗСД, обеспечивающей связь с густонаселенным Приморским районом. Стоимость проезда при оплате транспондером, а также для водителей других транспортных средств и водителей, следующих по сквозным маршрутам, не меняется. Пользователи, которые оплачивают проезд наличными, в пиковые часы создают затруднения на подъездах к пунктам взимания платы, это не оставляет водителям с транспондерами возможности проехать в быстрые полосы, отмечает МСС. Интерфакс

Архангельская область займет 2 млрд руб.

Контрактное агентство Архангельской области объявило аукцион на привлечение возобновляемой кредитной линии в размере 2 млрд руб., следует из материалов госзакупок. Средства пойдут на финансирование дефицита регионального бюджета и погашение долговых обязательств.

Срок кредитования – три года, процентная ставка за пользование средствами не должна превышать 10,8%. Заявки на тендер будут приниматься до 29 мая, его проведение намечено на 1 июня 2017 г. Доходы бюджета Архангельской области на 2017 г. запланированы в объеме 61,2 млрд руб., расходы – 66,2 млрд руб. Интерфакс

В пассажирском порту открылась навигация

В Пассажирский порт Санкт-Петербург на Васильевском острове зашло первое в этом сезоне круизное судно – Viking Sky. Ежегодно петербургский порт принимает порядка 200 круизных судов. «В этом году планируется принять 542 000 туристов, которые прибудут к нам морским путем», – цитирует пресс-служба губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. Ведомости