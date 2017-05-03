Статья опубликована в № 4314 от 03.05.2017 под заголовком: Музыка встала на поток
Музыка встала на поток
На цифровую музыку в России впервые пришлось более половины музыкального рынка страны. Россияне потратили на нее в прошлом году $35,5 млн. Это произошло прежде всего из-за роста популярности стриминговых сервисов
Россия находится в тренде мирового музыкального рынка
А. Гордеев / Ведомости
Доходы звукозаписывающей индустрии в России выросли в 2016 г. на 13,5% до $63,1 млн (4,2 млрд руб.), следует из данных Международной федерации звукозаписывающей индустрии (IFPI), с которыми ознакомились «Ведомости». IFPI ориентировалась на курс доллара в 66,9 руб., этот показатель соответствует среднегодовому курсу ЦБ за 2016 г.