Статья опубликована в № 4314 от 03.05.2017 под заголовком: Музыка встала на поток

Музыка встала на поток

На цифровую музыку в России впервые пришлось более половины музыкального рынка страны. Россияне потратили на нее в прошлом году $35,5 млн. Это произошло прежде всего из-за роста популярности стриминговых сервисов

Анастасия Голицына

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