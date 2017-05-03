Статья опубликована в № 4314 от 03.05.2017 под заголовком: «Яндекс» недосчитался поисковой доли
«Яндекс» недосчитался поисковой доли
- Екатерина Брызгалова,
- Анастасия Голицына
- / Ведомости
Доля поиска «Яндекса» в рунете составила 54% по итогам апреля, следует из данных сервиса статистики Liveinternet. Всего за месяц «Яндекс» потерял 1,2 пункта доли рынка. В марте этого года она составляла 55,2%, в феврале – 55,5%, в январе – 55,4%.
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