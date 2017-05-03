«Энциклопедия русского авангарда» вышла в онлайн-версии

Запущена онлайн-версия трехтомной «Энциклопедии русского авангарда». Электронное издание по содержанию не отличается от печатного, выпущенного три года назад, если не считать незначительную правку. 1200 статей более 200 авторов воспроизведены в электронном виде в двух рубриках: «Биографии» и «Теория и история». Единственное, чем электронное издание уступает книжному, – это мизерным количеством иллюстраций (в статье о Татлине она одна, но Башню III Интернационала можно посмотреть в специально для нее отведенном месте). Постепенно, как уверил «Ведомости» куратор проекта «Энциклопедия русского авангарда» Александр Кремер, все книжные изображения появятся и в электронной версии.

Быстрые изменения и обновления – существенное преимущество интернет-версии, только небольшая часть которой находится в открытом доступе, на основную же надо оформить подписку (от пяти дней до года). Однако быстрых содержательных изменений ожидать в этом случае не стоит. Только авторы статей могут вносить правку в свои тексты, зато рядом с их сочинениями возможны еще статьи на ту же тему. Но это теоретически, к подготовке печатной версии были привлечены почти все компетентные искусствоведы, и они вряд ли захотят что-то корректировать у себя или править коллег.

Пока открытая часть онлайн-энциклопедии выглядит куда привлекательней, чем платная версия. Обидно плохо сейчас налажен поиск – например, название музея можно найти только по аббревиатуре (на КГОХМ поисковик откликается, а на Костромской государственный объединенный художественный музей – нет, зато почему-то при этом всплывает статья о Елене Францевне Эттингер). Перекрестные ссылки вскоре появятся, обещал Кремер. Но про электронную версию энциклопедии хочется сказать как про бумажную – важно, что она есть. О некоторых ее героях больше нигде нет сведений, многие явления описаны авторами, не внушающими доверия.