Агропром
Статья опубликована в № 4315 от 04.05.2017 под заголовком: Россия отстояла томатный суверенитет

Россия и Турция прекратили торговую войну

Но эмбарго на поставку помидоров из Турции останется еще на несколько лет
Торговая война между Россией и Турцией завершена
Торговая война между Россией и Турцией завершена
Alexander Nemenov / AFP

«Мы договорились, что все ограничения снимаем», – передал «Интерфакс» слова президента России Владимира Путина после переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча состоялась в Сочи 3 мая.

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