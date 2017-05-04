Россия, Турция и США разделят Сирию на зоны

Сейчас можно с уверенностью констатировать, что восстановительный период в российско-турецких связях завершен», – заявил президент Владимир Путин по окончании прошедших в среду в Сочи переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Правда, в ответ на снятие турецкого эмбарго на импорт российского зерна (см. статью на стр. 01) Россия не стала окончательно снимать ни запрет на импорт турецких томатов, ни визовый режим. Зато Путин поддержал идею создания в Сирии «зон деэскалации», подразумевающую в том числе и запрет на удары военной авиации по этим зонам. Окончательно этот вопрос, по словам Путина, должен быть решен на начавшихся в среду в Астане межсирийских переговорах, гарантами которых являются Россия, Турция и Иран. Вопрос об этих зонах обсуждался и во время телефонного разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом во вторник, при этом из Сочи Эрдоган отправился в США, где будет принят Трампом.

По словам человека, близкого к МИДу одной из стран – союзниц США, активность диалога лидеров России, Турции и Америки открывает процесс координации действий трех стран в процессе деэскалации сирийского конфликта. При этом на первый план вышел вопрос о сирийских курдах: борьба с ними в лице партии Демократический союз и боевых отрядов YPG – главная цель Турции в Сирии, но курды являются и основной силой, которая штурмует при помощи США Ракку – «столицу» запрещенного в России ИГИЛ. Человек, близкий к турецкой делегации в Сочи, считает, что в переговорах по Сирии заинтересованы и Россия, и Турция, и США, но им препятствует Иран, преследующий свои интересы. Поддержка курдов в Сирии – красная черта для Турции и Анкара на это ни за что не согласится, подчеркивает собеседник, но это невыгодно и Москве, поскольку сирийские курды находятся в оппозиции президенту Сирии Башару Асаду. То, что сирийские курды называют себя самой влиятельной силой в борьбе с терроризмом в Сирии, не является причиной, по которой им нужно помогать, убежден собеседник: «Ан-Нусра» (запрещена в России. – «Ведомости») тоже говорит, что борется с террористами, и что – теперь и им помогать?»

Взаимодействие продолжается Министр обороны Сергей Шойгу признал, что российские и американские военные продолжают взаимодействовать в Сирии для обеспечения безопасности полетов авиации, но не так плотно, как до удара США по сирийскому аэродрому Шайрат.

Нельзя исключать, что такой важный для России вопрос, как снятие эмбарго на импорт зерна, решен Турцией в обмен на уступки России в отноше нии конкретных сирийских территорий, где Турция устанавливает прямое влияние, считает Александр Васильев из Института востоковедения РАН. Возможно, эти уступки касаются и курдов, но это покажет будущее, оговаривается он. При этом следует учесть, что турецкая политика в Сирии изменилась: Турция уже обучает полицию и администрации в занятых ею районах провинции Алеппо и заселяет территорию туркоманами, что должно создать барьер между курдскими анклавами, поясняет эксперт. Видимо, аналогичные действия планируются в части провинций Латакия и Идлиб. Но на большей части Идлиба боевики наладили прямые связи с Саудовской Аравией и Катаром, вышли из-под контроля турецких спецслужб и занялись теневой деятельностью в Турции, поэтому Анкара может согласиться с тем, что эта территория не станет «зоной деэскалации», полагает Васильев.

В Сочи «в позитивном ключе» обсуждался и вопрос поставки Турции систем С-400, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Речь идет о поставке четырех систем, добавляет человек, близкий к российской делегации. Профессор Университета Сабанджи Метин Гурчан говорит, что вопрос о поставке систем ПВО большой дальности для Турции очень политизирован и тесно связан с будущим ее отношений с НАТО. Хотя передача технологий и участие турецкой промышленности в производстве являются важными факторами, турецкая промышленность теряет к этому интерес из-за чрезмерных сроков тендера на системы ПВО и политизации вопроса, говорит эксперт.