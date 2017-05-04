Слова
Джеймс Коми
«Это [Россия] является самой крупной угрозой из всех имеющихся на земле исходя из ее намерений и возможностей».
Директор ФБР дал показания в конгрессе США, в ходе которых заявил о продолжении вмешательства России в американскую политику. («Интерфакс»)
Йенс Столтенберг
«В силу того что мы сильны и едины, мы должны вести политический диалог с Россией. Россия – наш сосед, она никуда не уйдет».
Генсек НАТО заявил, что политический диалог с Россией не противоречит укреплению силы Североатлантического альянса. («Интерфакс»)
Андрей Клишас
«Общественная позиция – это не повод для дисциплинарных взысканий и каких-либо наказаний в рамках учебного заведения».
По словам сенатора, патриотическое воспитание и беседы на общественно значимые темы в школах и вузах не должны переходить границы. («Интерфакс»)