Мировая экономика
Статья опубликована в № 4315 от 04.05.2017 под заголовком: На службе не экономят

Саудовская Аравия намерена продолжать реформы

Хотя власти и решили не экономить, вернув льготы госслужащим
  • Алексей Невельский,
  • Надежда Беличенко
  • / Ведомости
Новая система госпомощи беднейшим жителям смягчит последствия следующего раунда налоговых реформ
Новая система госпомощи беднейшим жителям смягчит последствия следующего раунда налоговых реформ
Kamran Jebreili / AP

Начавшийся в 2014 г. обвал цен на нефть вынудил Саудовскую Аравию пересмотреть экономическую модель. Год назад заместитель наследного принца Мухаммад ибн Салман представил амбициозный план снижения зависимости от экспорта нефти и сокращения бюджетного дефицита. Переход оказался непростым, так как саудовцы привыкли к щедрым госсубсидиям и дотациям. Но несмотря на недовольство населения, власти обещают продолжать реформы.

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