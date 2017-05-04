Цифры. Тенденции. События

0,2–0,4%

Составил годовой рост ВВП в I квартале, по оценке ЦБ, с учетом устранения календарного фактора рост был бы близок к 1%. Рост экономики обеспечен большей инвестиционной активностью, увеличением экспорта и восстановлением запасов, отмечает регулятор. Рост инвестиций ЦБ оценивает в 1,5–2% в годовом выражении. Ранее в мартовском выпуске доклада о денежно-кредитной политике ЦБ оценивал годовой рост ВВП в I квартале в 0,4–0,7%. Пересмотр обусловлен актуализацией Росстатом квартальных данных, объяснил ЦБ. Интерфакс