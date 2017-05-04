Запрет на захоронение отходов может заработать с 2018 года

Запрет должен стимулировать вторичную переработку: рост отходов при низком уровне их утилизации – одна из главных экологических угроз
Роман Пименов / Интерпресс/ТАСС
С 2018 г. нужно запретить захоранивать лом и отходы металлов, термометры, ртутные лампы, предлагает Минприроды во внесенном в правительство проекте постановления («Ведомости» ознакомились с ним, подлинность подтвердил представитель Минприроды). В нем 182 пункта, часть отходов запретят захоранивать с 2019 г. (бумагу, покрышки) и с 2021 г. (кассовые аппараты, электробытовые приборы, батарейки). Запрет должен был вступить в силу с 2017 г., но документ забуксовал на стадии межведомственных согласований.