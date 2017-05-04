Россия перевыполнила план сокращения добычи нефти

Россия перевыполнила план сокращения нефтедобычи в рамках глобального пакта ОПЕК и 11 стран, не входящих в организацию, сообщило Минэнерго. По его данным, на 1 мая снижение добычи составило 300 790 барр. в сутки по сравнению с октябрем 2016 г., когда Россия добывала в день 11,247 млн барр. Страны договорились снизить добычу нефти в первом полугодии на 1,8 млн барр. в сутки. На долю России из этого объемы приходится 300 000 барр. Reuters

Avia Traffic Company откроет рейсы из Оша в «Жуковский»

Частная киргизская авиакомпания Avia Traffic Company с 16 июня откроет рейсы из Оша в подмосковный аэропорт «Жуковский», сообщается на сайте аэропорта. Билеты на рейсы уже в продаже. Сейчас регулярные полеты из «Жуковского» в Ош выполняют «Уральские авиалинии». Киргизский бюджетный авиаперевозчик Air Manas летает в подмосковный аэропорт из Бишкека. Интерфакс

Структуры Мусы Бажаева купили 2,4% Petropavlovsk

Доля Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) в Petropavlovsk сократилась с 11,59 до 9,17%, сообщила компания. В 2016 г. эти бумаги АТБ приобрел у Vailaski Holding Ltd, представляющей интересы основателей Petropavlovsk Питера Хамбро и Павла Масловского, а также их партнера Андрея Вдовина. У них оставались права голоса по этим бумагам, а также опционы пут и колл. 2,42% из бумаг, права на которые были у Вдовина, перешли к «третьей стороне». Покупателем стала структура ГРК «Альянс», входящая в группу «Русская платина» Бажаева, сообщили в «Русской платине». Рыночная стоимость этого пакета исходя из последней цены закрытия торгов – около 6,1 млн фунтов стерлингов ($7,9 млн). Интерфакс

«Новатэк» подписал соглашение с Linde AG

«Новатэк» сообщил, что подписал соглашение с немецкой химической компанией Linde AG о приобретении лицензии на технологию сжижения природного газа для проекта «Арктик СПГ-2». Компания также подписала рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве с Technip, Linde и Научно-исследовательским и проектным институтом по переработке газа. Речь идет об основных условиях сотрудничества по проектированию и дальнейшей реализации проектов СПГ-заводов на бетонном основании гравитационного типа в рамках «Арктик СПГ-2» и последующих СПГ-проектов «Новатэка». Reuters