«Пересвет» разместил суборды на 69 млрд руб.

Банк «Пересвет» в рамках конвертации части долга в капитал разместил субординированные облигации на 69,3 млрд руб. Это 55,44% от объема выпуска (125,02 млрд руб.). Более 70 кредиторов «Пересвета» на добровольной основе выразили готовность конвертировать размещенные в нем средства в 15-летние субординированные облигации, которые могут быть конвертированы в акции. Процентная ставка – 0,51% годовых. ЦБ выделит еще 66,7 млрд руб. Санатором выбран Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), подконтролен «Роснефти». Интерфакс

Биржа возобновит торги акциями «Уралсиба»

Московская биржа с 4 мая 2017 г. возобновит торги акциями банка «Уралсиб». 28 марта они были приостановлены в связи с реорганизацией банка. Ведомости

Страховщики недосчитались прибыли

Чистая прибыль страховых компаний в 2016 г. сократилась до 81,9 млрд руб. Годом ранее она составляла 91,7 млрд руб. Ранее стало известно, что вторая крупнейшая компания на рынке – «Росгосстрах» – завершила 2016 г. с убытком в 33 млрд руб. Ведомости

Сделка с «Будущим»

Во вторник, 2 мая, на Московской бирже была заключена крупнейшая с момента IPO сделка по акциям финансовой группы (ФГ) «Будущее»: неизвестный инвестор в 16.10 мск купил около 2,7% акций группы – 1,7 млрд штук. После этого цена за акцию поднималась до 1325 руб. (цена первичного размещения составляла 1190 руб.). Во вторник во второй половине дня ФГ «Будущее» опубликовала годовую финансовую отчетность по международным стандартам. Представители ФГ и мажоритарного акционера группы, O1 Group Бориса Минца, заявили, что ничего не знают о сделке. Ведомости

Оборот по банковским картам достиг 51,2 трлн руб.

Объем операций картами российских банков в 2016 г. вырос на 23,4% до 51,2 трлн руб., 46,6% составили безналичные операции, сообщается в годовом отчете ЦБ РФ. Всего российские банки на 1 января 2017 г. выпустили 254,8 млн карт – на 4,5% больше, чем годом ранее. В среднем за год житель России совершил более 120 операций на сумму 349 700 руб., говорится в отчете. Интерфакс

Прибыль НПФ выросла на 20%

Чистая прибыль негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за 2016 г. выросла на 21,6% до 282,6 млрд руб., говорится в годовом отчете ЦБ РФ. Объем их инвестпортфеля по обязательному пенсионному страхованию увеличился на 23,9% до 2,15 трлн руб. Инвестпортфель по негосударственному пенсионному обеспечению возрос на 11,1% до 1,11 трлн руб. Средневзвешенная доходность от размещения пенсионных резервов составила 10% годовых, от инвестирования пенсионных накоплений НПФ – 9,6% годовых. Интерфакс