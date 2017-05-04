Минкомсвязи просит 5,5 млрд руб. на подключение больниц к интернету

На подключение медицинских учреждений к широкополосному доступу в интернет в 2017 г. планируется выделить более 5 млрд руб., заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский на годовой расширенной коллегии Минкомсвязи. Министр связи Николай Никифоров уточнил журналистам, что министерство рассчитывает на выделение 5,46 млрд руб., соответствующее предложение направлено в финансово-экономический блок правительства. По его словам, это дополнительные средства для «Ростелекома» к уже заложенным в бюджете 11,9 млрд руб. на реализацию проекта устранения цифрового неравенства. «Средства позволят подключить 20–30% учреждений здравоохранения», – отметил Никифоров. В апреле министр сообщал, что в настоящее время к интернету подключено уже около 66% больниц и поликлиник. Интерфакс

Сергей Калугин займется в Минкомсвязи Дальним Востоком

Бывший президент «Ростелекома» Сергей Калугин будет курировать в Минкомсвязи проекты на Дальнем Востоке, единую систему передачи данных для органов власти и проекты в области промышленного интернета, заявил журналистам глава министерства Николай Никифоров по итогам годового расширенного заседания коллегии ведомства. Уточнение обязанностей Калугина еще не завершено, добавил он. Интерфакс

Facebook наймет еще 3000 модераторов

Facebook наймет дополнительно 3000 модераторов в течение следующего года для борьбы с размещением недопустимого контента в социальной сети, сообщил основатель и главный исполнительный директор компании Марк Цукерберг. «В последние пару недель мы видели на Facebook, как люди наносят повреждения себе и другим – в живых трансляциях или размещенных позднее видеопостах», – написал Цукерберг в своем посте в Facebook. «Если мы хотим создать безопасное сообщество, нам нужно реагировать быстро. Мы работаем над тем, чтобы сделать передачу информации о появлении подобного контента легче, что позволит нам скорее принимать соответствующие меры», – отметил он. Команда модераторов Facebook, насчитывающая в настоящее время 4500 человек, расширится на две трети. Интерфакс

«Таттелеком» сократил дивиденды на 20%

Акционеры «Таттелекома» на годовом собрании 28 апреля решили направить на выплату дивидендов 189,68 млн руб., или 0,0091 руб. на акцию, говорится в сообщении компании. По итогам 2015 г. компания выплатила акционерам 236,8 млн руб., или 0,01136 руб. на акцию. Таким образом, размер и общая сумма дивидендов за 2016 г. снижены на 20%. «Таттелеком» в 2016 г. получил чистую прибыль в размере 797,3 млн руб. Таким образом, компания направит на дивиденды 23,7% чистой прибыли. Интерфакс