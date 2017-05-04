Статья опубликована в № 4315 от 04.05.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Закон поможет инвалидам с работой
Минтруд готовит к внесению в правительство законопроект о трудоустройстве инвалидов, сообщает пресс-служба. Он обяжет службы занятости трудоустраивать инвалидов с тяжелыми нарушениями здоровья и помогать им закрепиться на рабочем месте. Служба должна связаться с инвалидом, уточнить данные об образовании и опыте работы, выслушать пожелания, затем по базе вакансий подобрать подходящую работу и наладить связь работника с работодателем. Работодатель или специализированные некоммерческие организации должны помогать инвалиду добираться до работы и передвигаться по территории здания. На начало этого года в России насчитывалось 12,3 млн человек инвалидов, из них около 2 млн работали. Интерфакс
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