Статья опубликована в № 4315 от 04.05.2017 под заголовком: Подрядчик пришел из Москвы

Подрядчик пришел из Москвы

«Горкапстрой» выиграл конкурс на строительство подстанции «Купчинская». Председателем совета директоров компании был экс-вице-губернатор Петербурга Владимир Лавленцев
«Ленэнерго» 2 мая подвело итоги конкурса на разработку проектной и рабочей документации
«Ленэнерго» 2 мая подвело итоги конкурса на разработку проектной и рабочей документации
Е. Егоров / Ведомости

«Ленэнерго» 2 мая подвело итоги конкурса на разработку проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству подстанции 220 кВ «Купчинская», говорится в итоговом протоколе на сайте госзакупок. Победителем стало московское ООО «Горкапстрой». Подрядчик должен будет до 31 декабря 2018 г. построить подстанцию на Балканской улице, участок 64.

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