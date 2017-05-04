Статья опубликована в № 4315 от 04.05.2017 под заголовком: Подрядчик пришел из Москвы

«Ленэнерго» 2 мая подвело итоги конкурса на разработку проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству подстанции 220 кВ «Купчинская», говорится в итоговом протоколе на сайте госзакупок. Победителем стало московское ООО «Горкапстрой». Подрядчик должен будет до 31 декабря 2018 г. построить подстанцию на Балканской улице, участок 64.