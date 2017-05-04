«Золотой возраст» Виктора Вексельберга

ФАС одобрила ходатайство компании RSG International на покупку 100% долей фирмы «Золотой возраст», сказано в сообщении службы. Последняя с августа 2015 г. принадлежит структурам сына экс-министра строительства Подмосковья Марины Оглоблиной Михаилу. Фирме принадлежат права на 15 га на Пятницком шоссе, где планировалось строительство ЖК «Аристье»на 76 000 кв. м. RSG International входит в группу «Кортрос» Виктора Вексельберга, которая владела проектом до августа 2015 г. Ведомости

Деньги на пленку

Фонд развития промышленности одобрил проект омского «Планета-центра» и выделит 200 млн руб. льготного займа, рассказал представитель фонда. Деньги пойдут на реализацию проекта по выпуску специальной упаковки из полимерных пленок, используемой для фасовки полуфабрикатов, мяса птицы, хлеба, макарон и др. Мощность завода составит 6600 т пленки в год, общая стоимость проекта – свыше 560 млн руб. Ведомости

KFC нарастила продажи в России

Сеть быстрого обслуживания KFC в России в I квартале 2017 г. увеличила выручку на 27% год к году, сообщил владелец бренда – американская Yum! Brands (развивает также сети Pizza Hut и Taco Bell). По данным компании, на российский бизнес приходится 3% общей выручки KFC. По сравнению с IV кварталом 2016 г. рост выручки российских ресторанов замедлился на 7 процентных пунктов. Глобальная выручка KFC без учета валютных колебаний в I квартале выросла на 5%, подразделение открыло 176 ресторанов в 36 странах. Интерфакс

Mondelez поработала над собой

Финансовые результаты американской Mondelez International за I квартал 2017 г. превысили ожидания аналитиков. Этому способствовало сокращение расходов, высокий спрос на такие шоколадные бренды, как Cadbury Dairy Milk и Milka, а также более выгодные цены на ее продукцию, особенно в Латинской Америке. Общая выручка Mondelez International сократилась до $6,41 млрд из-за снижения объема продаж печенья в Северной Америке, на втором крупнейшем для компании рынке, укрепления доллара и изменения вкусов потребителей; чистая прибыль, причитающаяся акционерам компании, снизилась до $630 млн. Reuters

Fix Price отсудил полмиллиарда

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании «Бэст прайс» (развивает магазины одной цены Fix Price) к розничному ритейлеру «Фешен фэмили» на 540 млн руб. Как следует из материалов дела, компании заключили три договора на поставку товаров, магазин оплатил всю сумму доставки. Однако поставщик свои обязательства не выполнил и товар не привез. «Фикс прайс» направил ему претензии и попросил в таком случае вернуть предоплату в размере 540 млн руб., но ритейлер требование проигнорировал. Интерфакс