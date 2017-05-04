В статье «Адыгейский сыр защитил название» (№ 78 от 2.05.2017, стр. 10) следует читать: «Четырем производителям сыра – компаниям «Умалат», «Саянмолоко», «Белый медведь» и предпринимателю Вадиму Агамиряну не удалось в Суде по интеллектуальным правам оспорить решение Роспатента об охране наименования места происхождения товара «Сыр адыгейский» и действие исключительных прав на его использование». Редакция приносит извинения.