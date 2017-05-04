Статья опубликована в № 4316 от 05.05.2017 под заголовком: Слова

Владимир Путин

«Насилию, убийствам, какими бы политическими лозунгами они ни прикрывались, не может быть никакого оправдания».

По словам президента, «каких бы разных взглядов и позиций ни придерживались» россияне, они должны «во главу угла ставить счастье наших людей». («Ведомости»)

Владимир Жириновский

«Там 10 человек есть, они решат <...> Все решения будут приняты в декабре. Под Новый год подарочек будет, чтобы вы узнали, кто от них кандидат».

По мнению лидера ЛДПР, пока не известно, будет ли Владимир Путин участвовать в выборах-2018, потому что «он любит делать оригинальный ход». («Дождь»)

Мария Захарова

«Выявлены лжестраницы у посольства в Швеции <...> Фактически своим бездействием Facebook поощряет распространение дезинформации».

Представитель МИДа недовольна тем, что Facebook до сих пор не заблокировал «фейковые аккаунты посольств России в Чехии и Словакии». (ТАСС)