Марин Ле Пен пока не может угнаться за Эммануэлем Макроном

В воскресенье французы будут выбирать президента между кандидатом крайне правого «Национального фронта» Марин Ле Пен и бывшим министром экономики Эммануэлем Макроном, который позиционирует себя как центрист. Ле Пен считает себя голосом недовольных элитой, глобализацией и миграцией, в то время как Макрон ратует за ЕС, свободную торговлю и либеральные реформы налогообложения и рынка труда. В среду прошли последние дебаты кандидатов – главными темами стали ЕС, борьба с терроризмом и экономика. По опросу телеканала BFM TV, 63% зрителей посчитали более убедительным выступление Макрона, однако ведущие французские средства массовой информации отметили агрессивность дебатов. Левоцентристская газета Le Monde сравнила дебаты с «брутальным, беспорядочным боксерским матчем, где все средства хороши», а либеральная Les Echos отметила, что соперники потратили время на взаимные нападки, а не на представление своих программ реформ.

Впервые в истории современной Франции во второй тур не попал ни один из представителей двух традиционных партий – правой партии «Республиканцы» и социалистической партии. В этом отношении удача сопутствовала Макрону, у которого было намного больше возможностей расширить свой электорат за счет левых, центра и части правых, в то время как резервов у Ле Пен практически не было. Голосовать за Макрона призвали проигравший в первом туре республиканец Франсуа Фийон, президент Франсуа Олланд и многие политики истеблишмента. Разрыв между кандидатами за прошедшие с первого тура две недели не изменился: Макрону готовы отдать голос 59% избирателей, а за Ле Пен – 41%. Четверть избирателей не определились в своих предпочтениях, во Франции набирает популярность призыв проигнорировать выборы и хэштег «без меня 7 мая».

нет фото Эммануэль Макрон Лидер движения «Вперед!» Ни в коем случае я не буду подчинен диктату г-на Путина. В этом мое большое отличие от проекта г-жи Ле Пен, который является настоящим подчиненным г-ну Путину и России проектом.

Дуэль Макрона и Ле Пен – это борьба двух стилей лидерства нашего времени, а не только французский феномен, убежден профессор Высшей школы коммерции HEC в Париже Альберто Алеманно: «Ле Пен – воплощение популизма и, как она сама заявляет, гласа народа, в то время как Макрон – олицетворение технократа и, как он считает, единственный, кто знает, как действительно работает политика. В воскресенье разделенной Франции помимо этого придется выбирать между двумя противоположностями в социально-экономическом, культурном и территориальном планах». Не стоит забывать, что почти половина всех избирателей в первом туре – электорат крайне левого Жан-Люка Меланшона и самой Ле Пен – отдали свои голоса за кандидатов, которые выступают против элит и ставят под вопрос легитимность ЕС, напоминает профессор. Однако если Ле Пен во время дебатов и кампании работала прежде всего на свой собственный электорат, то Макрон пытался его расширить и говорить со всей страной.

нет фото Марин Ле Пен Лидер «Национального фронта» У нас нет никаких причин вести холодную войну против России. У нас есть все причины оживить с Россией отношения <...> потому что это великая нация и потому что Россия не выражала враждебности к Франции.

За Ле Пен сыграет только низкая явка, считает старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов: «Чем серьезнее выборы во Франции, тем выше явка, при этом электората Макрона – людей, которые мечтают видеть его президентом, – практически нет. Он прежде всего удобная, компромиссная фигура, это как брак по расчету – голосуют не за него или его программу, а против Ле Пен, а самое интересное начнется через месяц». Во французской политике есть феномен «сожительства», когда президент и премьер-министр принадлежат к разным партиям и оказываются равны по своему влиянию. Полтора десятилетия назад для устранения этого феномена, который парализовал политическую жизнь страны, внесли поправки в конституцию, после чего выборы парламента стали проводиться через месяц после президентских. «Сейчас же ситуация уникальная, и сожительство возвращается, ведь Макрон не возглавляет ни одну из ведущих партий, а рассчитывать, что за месяц его партия, которой всего год, наберет большинство, не может. Явный фаворит июня – республиканцы, и они сделают все, чтобы взять реванш за поражение и поставить Макрона под свой контроль», – считает Осипов.