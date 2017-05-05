Статья опубликована в № 4316 от 05.05.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Цифры. Тенденции. События

На валюту не хватает

Покупка валюты Минфином на рынке в мае – начале июня сократится до минимума из-за недополученных в апреле нефтегазовых доходов. Они отклонятся от месячной оценки в мае на 54,5 млрд руб., прогнозирует Минфин. Отклонение по итогам апреля составило 46 млрд руб. На покупку валюты с 10 мая по 6 июня будет направлено всего 8,5 млрд руб. Столь большое отклонение от плана в основном обусловлено тем, что экспорт газа и нефтепродуктов в апреле оказался существенно ниже прогноза, пишет Минфин, кроме того, возвращалась переплата по таможенным платежам. При сохранении текущей конъюнктуры Минфин ожидает, что будет больше тратить в следующие периоды на покупку валюты. Интерфакс

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото