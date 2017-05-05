Цифры. Тенденции. События

На валюту не хватает

Покупка валюты Минфином на рынке в мае – начале июня сократится до минимума из-за недополученных в апреле нефтегазовых доходов. Они отклонятся от месячной оценки в мае на 54,5 млрд руб., прогнозирует Минфин. Отклонение по итогам апреля составило 46 млрд руб. На покупку валюты с 10 мая по 6 июня будет направлено всего 8,5 млрд руб. Столь большое отклонение от плана в основном обусловлено тем, что экспорт газа и нефтепродуктов в апреле оказался существенно ниже прогноза, пишет Минфин, кроме того, возвращалась переплата по таможенным платежам. При сохранении текущей конъюнктуры Минфин ожидает, что будет больше тратить в следующие периоды на покупку валюты. Интерфакс