Статья опубликована в № 4316 от 05.05.2017 под заголовком: Письмо

Без угрозы разоблачения

На статью «Маневр пошел по кругу» (№ 75 от 25.04.2017, стр. 04)

Когда реформы провести невозможно, нет ничего лучше, чем заняться имитацией реформ. Например, вместо отмены крепостного права обсуждать право помещика пороть крестьян. Либералы говорят – запретить, консерваторы – не запрещать. Спорить можно долго и вдохновенно. Или обсуждать применение аспирина или анальгина при гангрене.

Но если реально ничего сделать нельзя, все-таки хочется показать способность к принятию стратегических решений без угрозы быть разоблаченным.

Яков Пагис, Тульская область

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