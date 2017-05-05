Письмо
Без угрозы разоблачения
На статью «Маневр пошел по кругу» (№ 75 от 25.04.2017, стр. 04)
Когда реформы провести невозможно, нет ничего лучше, чем заняться имитацией реформ. Например, вместо отмены крепостного права обсуждать право помещика пороть крестьян. Либералы говорят – запретить, консерваторы – не запрещать. Спорить можно долго и вдохновенно. Или обсуждать применение аспирина или анальгина при гангрене.
Но если реально ничего сделать нельзя, все-таки хочется показать способность к принятию стратегических решений без угрозы быть разоблаченным.
Яков Пагис, Тульская область
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