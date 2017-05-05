Возмещение «Образования»

С 5 мая начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам московского банка «Образование», сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Выплаты 32 200 вкладчикам кредитной организации составят 19,4 млрд руб. «Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 5 мая 2017 г. по 5 мая 2018 г. через «ВТБ 24», Россельхозбанк и РГС-банк», – говорится в сообщении. Ведомости

ЦБ согласен упростить банкротства граждан

ЦБ не возражает против введения упрощенной процедуры банкротства граждан, но считает, что ее нужно доработать, чтобы защитить интересы кредиторов и предотвратить преднамеренные банкротства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник, знакомый с отзывом на соответствующий законопроект Минэкономразвития. Ранее министерство доработало поправки в закон, прописывающие упрощенную процедуру банкротства граждан. Ею смогут воспользоваться граждане, чей долг составляет от 50 000 до 900 000 руб., в том числе индивидуальные предприниматели (ИП), что было запрещено в прошлой версии поправок. Интерфакс

Алякиной отказали в миллиарде

Арбитражный суд Москвы отказал экс-супруге бывшего совладельца банка «Пушкино» Алексея Алякина – Елене – во включении в реестр требований кредиторов требований в размере 1 млрд руб., следует из материалов арбитражного суда. Елена Алякина обратилась в суд с заявлением о взыскании средств по соглашению об уплате алиментов, которое АСВ, представляя ульяновский ПВ-банк, оспорило как подозрительное. Центробанк отозвал лицензию у банка «Пушкино» осенью 2013 г., когда тот потерял платежеспособность. АСВ хочет привлечь к субсидиарной ответственности на 14,8 млрд руб. экс-руководителей «Пушкино». RNS