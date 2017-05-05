Расходы рекламодателей на продвижение в эфире выросли на 10%

Статья опубликована в № 4316 от 05.05.2017 под заголовком: Рекламная дюжина

В I квартале 2017 г. рекламный рынок России вырос на 13% до 92 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали в Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).