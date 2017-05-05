Статья опубликована в № 4316 от 05.05.2017 под заголовком: Рекламная дюжина

Рекламная дюжина

Расходы рекламодателей на продвижение в эфире выросли на 10%
Расходы рекламодателей на продвижение в эфире выросли на 10%
Максим Стулов / Ведомости

В I квартале 2017 г. рекламный рынок России вырос на 13% до 92 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали в Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

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