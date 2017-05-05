Цифры. Тенденции. События

Telegram не сотрудничает со спецслужбами

Администрация приложения Telegram не идет на сотрудничество со спецслужбами, которые пытаются пресечь использование этого приложения джихадистами, цитирует руководителя Интерпола Роба Уэйнрайта The Times. Руководство Telegram идет на определенные контакты, говорит Уэйнрайт, но «это совсем не то, что мы получаем от Facebook, Twitter и ряда других». The Times напоминает заявления создателя Telegram Павла Дурова: «Нам не нравится бюрократия, полицейские государства, большие правительства, войны, социализм и чрезмерные нормативы» (перевод ВВС) и «Нам нравится свобода, сильные судебные системы, маленькие правительства, свободные рынки, нейтралитет и гражданские права». ТАСС, Ведомости