Цифры. Тенденции. События

0,3%

Cоставила инфляция в апреле после 0,1% в марте, 0,2% в феврале, 0,6% в январе, следует из данных Росстата, за январь – апрель цены выросли на 1,3%. В годовом выражении инфляция в апреле замедлилась до 4,1% с 4,3% в марте (см. график) и была более чем на 5 п. п. ниже ключевой ставки Центробанка, которая равняется 9,25%. Минэкономразвития ожидало более высокую годовую инфляцию по итогам апреля – 4,3%. Министр экономического развития Максим Орешкин в апреле заявлял, что цель ЦБ в 4% может быть достигнута уже в мае. Базовая инфляция (не включает изменение цен на отдельные товары, подверженные влиянию административных и сезонных факторов) в апреле составила 0,2%, в годовом выражении – 4,1%. Продовольственные товары подорожали на 0,6%, непродовольственные – на 0,2%. Совет директоров Банка России 28 апреля снизил ключевую ставку с 9,75 до 9,25%, убрав из заявления сигнал о временном ориентире дальнейшего смягчения политики. Интерфакс