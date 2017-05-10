Статья опубликована в № 4317 от 10.05.2017 под заголовком: Слова

Петр Дейнекин

«Отмена связана с погодой <...> Разогнать фронтальную облачность невозможно. Это все равно что поменять местами восход и заход солнца».

По мнению бывшего главнокомандующего ВВС, командование парада Победы в Москве поступило правильно, отменив пролет авиатехники над столицей. («Интерфакс»)

Алексей Навальный

«На просьбу установить мне рентгеновское или инфракрасное зрение врачи ответили категорическим отказом. Очередное проявление русофобии».

Основатель ФБК сообщил, что в клинике Барселоны ему сделали операцию на правом глазу, но зрение «будет восстанавливаться несколько месяцев». («Ведомости»)

Александр Фомин

«Позитивное значение в вопросе создания зон деэскалации имела позиция США, приветствовавших шаги по снижению насилия в Сирии».

По словам замминистра обороны России, создание зон деэскалации в Сирии поддержали также генсек ООН и руководство Саудовской Аравии. («Ведомости»)