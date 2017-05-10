«Лукойл» вышел из проекта в Румынии

В 2016 г. «Лукойл» вышел из проекта Rapsodia на шельфе Румынии, сообщил источник в компании. Компания продолжит участие во втором румынском шельфовом проекте – Trident, где в 2015 г. было открыто месторождение газа (39 млрд куб. м). Проекты разрабатывают две концессии с участием «Лукойла» (72%), PanAtlantic (18%), Romgaz (10%). О намерении отказаться от Rapsodia из-за неудовлетворительных результатов разведки Romgaz сообщал еще в феврале 2016 г. Интерфакс, Ведомости

20 млрд руб. за Березовскую ГРЭС

Энергетический холдинг Uniper рассчитывает во II квартале 2017 г. получить 20 млрд руб. страховых выплат от пожара на Березовской ГРЭС, который произошел в прошлом году. Об этом сообщил финансовый директор компании Кристофер Дельбрюк. ТАСС

Highland Gold увеличила запасы Многовершинного

Запасы месторождения Многовершинное (Хабаровский край) выросли в сравнении с концом 2016 г. по JORC вдвое до 245 618 унций, сообщила Highland Gold Mining. Переоценку завершила Micon International Co. Limited. Ресурсы сократились в 2,5 раза – до 631 720 унций. Интерфакс