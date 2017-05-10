Акционеры Сбербанка проголосуют онлайн

Национальный расчетный депозитарий завершил разработку платформы электронного голосования на собраниях акционеров e-voting; впервые она будет применена на годовом собрании акционеров Сбербанка по итогам 2016 г. Доступ к новой платформе может осуществляться через идентификацию в единой системе авторизации и аутентификации на портале госуслуг. Акционерам, у которых уже есть подтвержденная учетная запись на портале, для получения доступа к e-voting дополнительное оформление не требуется, тем, у кого ее нет, для доступа к голосованию на сайте e-vote.ru необходимо зарегистрироваться. Прайм

Вкладчиков «Югры»

Проверяет ЦБ Банк «Югра» официально подтвердил, что представители Центробанка начали проверку кредитной организации. «С сегодняшнего дня в банке работают представители Центрального банка. Их работа связана исключительно с анализом текущей деятельности банка после технического сбоя», – цитирует внешняя пресс-служба банка предправления «Югры» Дмитрия Шиляева. Подобные действия регулятора являются обычной практикой после каких-либо сбоев в работе банков, банк уверен, что данная проверка пройдет успешно, говорится в разосланном сообщении.

О том, что ЦБ на днях начал внеплановую проверку «Югры», «Ведомостям» сообщил человек, знающий это от сотрудников надзорного блока ЦБ и главной инспекции Банка России. Сотрудники ЦБ намерены проверить полноту и своевременность исполнения обязательств перед клиентами в период нештатной ситуации, депозитные операции и операции с прочими привлеченными средствами физлиц, а также информационные технологии банка, рассказывает один из собеседников «Ведомостей». Другой знает, что у регулятора вызывает опасения большой депозитный портфель банка (179,4 млрд руб. на 1 апреля). Ведомости