Арахис для «Аленки»

Крупнейший в России производитель кондитерских изделий «Объединенные кондитеры» будет выращивать арахис в Астраханской области, сообщил представитель регионального министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности. По его словам, в мае под эту культуру будет засеяно около 12 га. ТАСС

Россия нагреет табак по стандарту

Росстандарт сообщил о подписании приказа об утверждении национального стандарта на нагреваемый табак. До сих пор, по данным службы, ни в одной стране мира не существовало стандартов для этого вида продукции. Стандарт разработан для того, чтобы к новой продукции можно было предъявить технические требования и установить методы контроля и качества, отмечается в сообщении. Документ вступит в силу 1 июля 2017 г. Ведомости

$1 млрд – на космос

Главный исполнительный директор и основатель интернет-магазина Amazon.com Джефф Безос за три дня продал акции своей компании на $971 млн, о чем он сообщил в отчете, направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Безос регулярно продает акции Amazon, но благодаря повышению рыночной стоимости компании в этом году примерно на четверть нынешняя продажа стала крупнейшей подобной операцией для него, отмечает CNBC. Ранее Безос заявлял, что продает акции компании для финансирования космической программы. Безос продолжает владеть примерно 17% Amazon. Интерфакс

Электронная ветсертификация откладывается

Введение электронной ветеринарной сертификации в России может быть перенесено на год – до 1 января 2019 г. Такая рекомендация готовится к заседанию исполнительного комитета Консультативного совета по иностранным инвестициям в России, намеченному на 24 мая, сообщил чиновник одного из ведомств финансово-экономического блока. Переход на электронную сертификацию компаний, занимающихся дистрибуцией, логистикой и реализацией продукции, рекомендовано отложить до 1 января 2020 г. Также из перечня товаров предлагается исключить те категории продукции, которые подвергаются тепловой обработке, позволяющей снять все ветеринарные риски. Рекомендации основаны на том, что пока не утверждены юридические основы полноценной работы информационной системы в области ветеринарии, которая является основой для внедрения электронной ветсертификации. Интерфакс

«Русагро» дала «Слово мясника»

Группа «Русагро» Вадима Мошковича сообщила в годовом отчете за 2016 г. о планах в ближайшие четыре года занять 18% российского рынка мяса в потребительской упаковке, а в 2022 г. увеличить долю до 20%. Год назад компания начала продавать свинину под брендом «Слово мясника». К концу года продукция компании продавалась в магазинах ритейлеров Metro, Х5 Retail Group, «Магнит», «Лента» и в независимой рознице. Интерфакс