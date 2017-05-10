Статья опубликована в № 4317 от 10.05.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Малому бизнесу сократили сроки
Президент Владимир Путин подписал закон, который вносит поправки в закон «О контрактной системе» и устанавливает новые предельные сроки оплаты госзаказа: по госконтрактам с малым и средним бизнесом и социально ориентированными организациями – 15 дней с даты подписания заказчиком документа о приемке. В апреле текущего года генпрокурор Юрий Чайка сообщал, что госзаказчики задолжали поставщикам и подрядчикам 34 млрд руб. Интерфакс
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