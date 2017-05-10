Цифры. Тенденции. События

Малому бизнесу сократили сроки

Президент Владимир Путин подписал закон, который вносит поправки в закон «О контрактной системе» и устанавливает новые предельные сроки оплаты госзаказа: по госконтрактам с малым и средним бизнесом и социально ориентированными организациями – 15 дней с даты подписания заказчиком документа о приемке. В апреле текущего года генпрокурор Юрий Чайка сообщал, что госзаказчики задолжали поставщикам и подрядчикам 34 млрд руб. Интерфакс