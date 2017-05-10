Пушкинский музей продлил выставку «Сокровища Нукуса» из-за зрительского интереса

Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина продлил на три недели выставку «Сокровища Нукуса» из-за большого зрительского интереса. Выставка продлена до 30 мая. В экспозиции представлено около 200 произведений живописи и графики авангардного и поставангардного периодов в советском изобразительном искусстве, а также предметы археологии из национального декоративно-прикладного музея искусств Каракалпакии (Узбекистан). Куратор выставки Анна Чудецкая сообщила ранее ТАСС, что в его коллекцию вошли также произведения 1920–1930-х гг. так называемого туркестанского авангарда, проникнутые пафосом созидательных послереволюционных перемен в Средней Азии, но по каким-то причинам не востребованные советской властью, а также работы художников-шестидесятников. ТАСС

В Москве и Петербурге пройдет фестиваль уличной культуры

Скриптонит, Anacondaz, Хлеб, Нигатив, Триада, Little Big, Хаски, Дана Соколова, Скруджи и другие исполнители выступят на фестивале Urban Culture Festival 2017. В Москве 27–28 мая площадкой фестиваля впервые станет Stadium Live, через неделю фестиваль переместится в петербургский Музей стрит-арта (3–4 июня). «Более 20 громких имен на главной сцене, более сотни спортсменов и безбашенных экстрим-райдеров, бескомпромиссная рэп-битва лишь малая часть программы, – сообщают организаторы фестиваля. – Команда UCF возведет целый город из десятков тонн специальных конструкций, киловатт звука и решительной энергии улиц». «В течение двух дней московский Stadium Live и петербургский Музей стрит-арта вместят более 120 кастом байков и уникальных автомобилей, street-dance show, tattoo-workshop, зону уличных стилистов, гигантский маркет и десятки других тематических зон от спрей-арта, оккупированного 20 уличными художниками, до вейп-форума, где своим мастерством поделятся известные вейперы», – заявляют они. Colta.Ru