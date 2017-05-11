Статья опубликована в № 4318 от 11.05.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Новый контроль
Минфин предлагает поручить Федеральному казначейству контролировать цены поставщиков по госконтрактам, следует из опубликованного проекта документа. Документ обязывает поставщиков раскрывать структуру цены контракта с указанием себестоимости, чистой прибыли и т. п. Эти данные должны предоставляться как госзаказчику, так и территориальному органу Федерального казначейства. Казначейство должно будет, в свою очередь, проверять полноту раскрытия данных. В случае положительных результатов казначейство будет открывать лицевой счет поставщику для расчетов с ним. Интерфакс
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