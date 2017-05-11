Eurofer требует ввести пошлины на сталь

Европейская ассоциация сталелитейной промышленности Eurofer требует от ЕС ввести пятилетние пошлины на горячекатаную сталь из России, с Украины, из Сербии, Ирана и Бразилии в качестве антидемпинговой меры, сообщил президент Eurofer Геерт ван Пулвоорде. Ассоциация назвала решение воздержаться от введения антидемпинговых пошлин на горячекатаную сталь из пяти государств, которое ЕС принял в прошлом месяце, «не оправдавшим ожиданий» и «политическим» и призвала пересмотреть его. Bloomberg

«Стройгазконсалтинг» получил подряд

«Газпрома» «Стройгазконсалтинг» (принадлежит Газпромбанку и United Capital Partners) будет подрядчиком выполнения строительно-монтажных работ на участках газопровода Грязовец – Выборг, сообщается в материалах госзаказа. «Стройгазконсалтинг» выбран победителем открытого запроса предложений по четырем лотам. Их общая стоимость – 11,2 млрд руб. Газопровод Грязовец – Выборг обеспечивает транспортировку газа потребителям Северо-Запада России и в экспортный газопровод «Северный поток». Интерфакс

УВЗ не отказывается от продажи «УВЗ-логистик»

Отказ ФАС управляющему пенсионными резервами НПФ «Благосостояние» ООО «Тринфико проперти менеджмент» в праве приобрести у «Уралвагонзавода» (УВЗ) 100% долей оператора «УВЗ-логистик» может быть пересмотрен, заявил гендиректор УВЗ Александр Потапов. «Мы сегодня достаточно плотно вместе с руководством «Ростеха» работаем над этим проектом [продажа «УВЗ-логистик»]. У нас несколько возможных вариантов, пока преждевременно их обсуждать, – сообщил топ-менеджер. – Но могу сказать, что реакция ФАС нас не удивила, и мы продолжаем эту работу. Я считаю, что в ближайшее время вы узнаете новые решения, которые будут приняты в интересах УВЗ». Интерфакс

Toyota ждет снижения прибыли

Toyota Motor Corp ожидает 20%-ного падения операционной прибыли в текущем году, поскольку, как прогнозирует компания, продажи автомобилей останутся неизменными, а расходы на маркетинг вырастут. Toyota ждет, что операционная прибыль составит 1,6 трлн иен ($14,06 млрд) за год, завершающийся в марте, что будет меньше прибыли в 1,99 трлн иен за предыдущий финансовый год. Прогноз Toyota основан на ожидании, что иена в среднем составит 105 к доллару США за год, завершающийся в марте, против 108 иен за прошедший год. Reuters