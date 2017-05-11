Фридман добыл газ в Египте

DEA (принадлежит LetterOne Михаила Фридмана) сообщила о начале добычи газа на проекте West Nile Delta (WND) в Египте, реализуемом совместно с британской BP. Как сообщает пресс-служба DEA, добыча началась 24 апреля на месторождениях Taurus и Libra раньше запланированных сроков. В эксплуатацию введены девять скважин. Объем добычи составляет более 700 млн куб. м газа в сутки, что также выше плана. Еще три месторождения проекта – Giza, Fayoum и Raven – планируется ввести в 2019 г. Интерфакс

«Полюс» продал больше золота

«Полюс» в I квартале увеличил продажу золота на 22% до 487 000 унций, выручка компании выросла на 19,2% до $609 млн, скорректированный на бумажные статьи показатель EBITDA – на 16% до $383 млн. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA по сравнению с I кварталом прошлого года снизилась на 2 п. п., составив 63%. Скорректированная на неденежные показатели чистая прибыль осталась почти на уровне прошлого года – $203 млн, что объясняется в первую очередь ростом расходов на обслуживание долга. Чистый долг «Полюса» на 31 марта – $3,1 млрд. Ведомости