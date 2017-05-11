ТГБ недосчитался более 2 млрд руб.

Временная администрация, назначенная ЦБ в Торговый городской банк (ТГБ), во время ревизии недосчиталась в банке 1,7 млрд руб., $6,7 млн и 1 млн евро, говорится в сообщении регулятора. Лицензия у ТГБ была отозвана ЦБ 13 марта. Стоимость его активов не превышает 1,7 млрд руб. при величине обязательств перед кредиторами на 7,8 млрд руб. Ведомости

«Пересвет» получил капитал

Стоимость чистых активов банка «Пересвет» вновь стала положительной и на 1 мая 2017 г. превысила 18 млрд руб., следует из данных портала «Федресурс». Последний раз кредитная организация раскрывала эти данные по итогам 2016 г. Тогда капитал был отрицательным и достигал 45,8 млрд руб. ЦБ 19 апреля принял решение санировать банк с применением механизма bail-in. Дыра в его капитале оценивалась представителями Агентства по страхованию вкладов и ЦБ в 103,6 млрд руб. Интерфакс

Полвека на бонды «Открытия»

Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций «Открытие холдинг» на 250 млрд руб., говорится в сообщении биржи. Бумаги могут размещаться на срок до 15 лет, срок действия самой программы – 50 лет. В обращении находятся шесть выпусков биржевых бондов компании на 157 млрд руб. Интерфакс