Roust и Mast-Jаgermeister продолжат сотрудничество

Алкогольный холдинг Roust Рустама Тарико сообщил о продлении эксклюзивного дистрибуторского соглашения с производителем известного биттера Jаgermeister – Mast-Jаgermeister. По договору Roust продолжит продажи и маркетинговую поддержку бренда Jаgermeister в России. В 2016 г. продажи этого напитка на российском рынке выросли на 33%, сообщил Roust. Ведомости

Mauboussin украсит Москву

Летом в России откроется первый бутик французского ювелирного дома Mauboussin, следует из сообщения консультанта компании по аренде помещения JLL. Магазин площадью 150 кв. м расположен на Никольской улице в Москве. Здесь будут представлены ювелирные изделия, часы, письменные принадлежности, солнцезащитные очки, аксессуары и авторские ароматы бренда Mauboussin. Ведомости

Новгородская область завлекает туристов

Новгородская область может быть включена в список регионов для реализации пилотного проекта внедрения системы tax free, т. е. возврата части суммы НДС на покупки, сделанные иностранными гражданами. Поручение подготовить соответствующие предложения дал федеральному правительству и правительству Новгородской области президент Владимир Путин по итогам встречи с местными предпринимателями, сообщается на сайте Кремля. Интерфакс

Oriflame подвел рубль

Продажи шведского производителя и продавца косметики и парфюмерии Oriflame в I квартале 2017 г. в СНГ упали на 6% в местных валютах, но выросли в евро на 15% до 99,5 млн евро, следует из отчетности компании. Продажи в России упали на 4% в рублях, однако при этом компания прогнозирует дальнейший рост из-за стабилизации курса валют. Количество активных представителей в СНГ упало на 22%. В целом в I квартале 2017 г. Oriflame увеличила продажи на 11% до 340,1 млн евро. Ведомости