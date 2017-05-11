Статья опубликована в № 4318 от 11.05.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
До прожиточного минимума дожить за два года
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в ближайшие два года должен сравняться с прожиточным минимумом, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он напомнил, что с 1 июля 2017 г. МРОТ составит 7800 руб. Интерфакс
В Москве в 3,5 раза меньше безработных, чем в России
Безработица, рассчитанная по методологии Международной организации труда, в марте текущего года в Москве составила 1,6%, что в 3,5 раза ниже, чем в среднем по России (5,6%). Безработица в Московской области в марте составила 3,3%. Интерфакс
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